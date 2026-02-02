Riparte Sei nel Posto Giusto per aiutare chi cerca lavoro nella Pianura Veronese

Mercoledì nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero di Verona è stato presentato il nuovo ciclo di “Sei nel Posto Giusto”. La iniziativa, nata per aiutare chi cerca lavoro nella Pianura Veronese, torna con più partecipanti e più opportunità. Promossa dal Comune di Nogara e da Ball – Beverage Packaging Italia, l’evento ha attirato molte persone in cerca di impiego e ha riunito diverse aziende del territorio.

“Sei nel Posto Giusto” è tornato con una nuova edizione ancora più ricca e partecipata. È stata presentata mercoledì, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona, la nuova edizione del progetto promosso dal Comune di Nogara e da Ball – Beverage Packaging Italia. Il progetto è nato per favorire il dialogo tra Amministrazioni, aziende, scuole e cittadini sui temi dell’occupazione, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle opportunità professionali offerte dal territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Provincia di Verona e sindaco di Nogara Flavio Pasini, l’assessore al Commercio del Comune di Nogara Francesca Forigo, il direttore di Ball Beverage Packaging Italia Konstantin Ilinykh, Enrico Cappellari, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona con delega alle Nuove Occupazioni, Marco Poltronieri, vicesindaco di Nogara e referente delle scuole per il progetto, Fabrizio Creston segretario organizzativo CISL Verona, Elisabetta Corso vicepresidente Confartigianato Giovani Verona, insieme ai sindaci e agli amministratori dei Comuni coinvolti e ai rappresentanti delle aziende partner.🔗 Leggi su Veronasera.it

