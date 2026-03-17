LDF sas, azienda metalmeccanica affiliata a Confartigianato Valle Savio e situata a Romagnano, frazione di S., si distingue per la sua attenzione all’equilibrio tra innovazione tecnologica e artigianalità. La realtà si concentra sull’applicazione di intelligenza artificiale e robotica, mantenendo però saldi i valori tradizionali dell’artigianato. La loro filosofia è quella di innovare senza perdere di vista la qualità manuale e l’esperienza artigianale.

"Innovare senza perdere il valore dell’artigianalità". E’ questa la filosofia che guida LDF sas, dinamica azienda metalmeccanica associata a Confartigianato Valle Savio, con sede a Romagnano, frazione di S.Agata Feltria, dove quel territorio della Valmarecchia combacia con Sarsina ed è in simbiosi con la Valle del Savio. Fondata nel 1987 da Domenico Laghi, l’impresa è oggi guidata dai figli Alan e Jenny. "Siamo partiti con una piccola officina artigiana specializzata nella costruzione di stampi per la lamiera, ma nel tempo abbiamo scelto di evolverci, investendo costantemente in tecnologie e competenze. Oggi LDF è una realtà capace di progettare e realizzare soluzioni avanzate per l’ automazione industriale, con un team di collaboratori altamente specializzati e attività che spaziano dalla meccanica complessa alla robotica antropomorfa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Intelligenza artificiale e robotica, ma col valore dell’artigianalità"

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Intelligenza artificiale e robotica, ma col valore dell’artigianalitàLa Ldf, fondata nel 1987, ha sede a Sant’Agata Feltria ma da sempre è associata a Confartigianato Valle Savio. ilrestodelcarlino.it

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