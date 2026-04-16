I vigili idonei di Roma scrivono alla premier Meloni | Siamo rinforzo prezioso

I vigili idonei di Roma hanno scritto alla prima ministra, evidenziando di essere un rinforzo prezioso. Il Comune ha annunciato che chiederà al governo di prorogare la validità della graduatoria in scadenza a febbraio 2027. La richiesta include anche l’intenzione di assumere ulteriori 150 persone dall’elenco, portando il totale a 1.000.

Il Campidoglio ha annunciato che chiederà al governo la proroga della graduatoria in scadenza a febbraio 2027, mettendo anche nero su bianco la volontà di assumere da quell’elenco altre 150 persone portando così a 1.450 il totale degli assunti, tra vincitori di concorso e tre scorrimenti. Ma gli.🔗 Leggi su Romatoday.it

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