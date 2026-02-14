Ci insultano distruggono attrezzature provocano risse Occhi gonfi e graffi Siamo stanchi I docenti scrivono alla Dirigente

Mercoledì, davanti a un liceo di Modena, una rissa in uscita ha causato danni alle attrezzature e ha provocato scontri tra studenti, lasciando alcuni insegnanti con occhi gonfi e graffi. Questa violenta scena ha spinto i docenti a scrivere una lettera alla dirigente scolastica, chiedendo interventi immediati per fermare la crescente tensione.

Una rissa avvenuta mercoledì all'orario di uscita davanti ad un istituto superiore di Modena ha spinto un gruppo di docenti a scrivere una lettera alla dirigente scolastica per denunciare un clima che definiscono ormai "insostenibile".