Un gruppo di dipendenti pubblici calabresi ha diffuso un appello rivolto al presidente del Consiglio, chiedendo di intervenire sulla legge regionale calabrese. Pur dichiarando di mantenere un certo livello di indipendenza, gli idonei esprimono fiducia nella sensibilità del leader del governo e sperano che il provvedimento venga approvato, poiché si riferisce a questioni che coinvolgono il loro settore.

Gli idonei calabresi della pubblica amministrazione lanciano un appello a Giorgia Meloni, fidandosi “della sensibilità del presidente del Consiglio”, per chiedere che venga approvata la legge regionale calabrese che svuoterebbe tutto il bacino. “Uno dei nostri ha avuto un infarto”. “Uno dei nostri, precario e idoneo, ieri ha avuto un infarto”, si legge nell’appello inviato, nel quale il movimento spontaneo, dichiarandosi apartitico, si rivolge al presidente del Consiglio, “manifestando fiducia nella sua sensibilità di donna e anche di leader di partito” affinché si porti a compimento la proposta di legge regionale. Leggi anche Scorrimento graduatorie e idonei: anche il Consiglio di Stato dà ragione alla linea del governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli idonei: “Fiducia in Giorgia Meloni, anche se siamo indipendenti: confidiamo nel suo intervento”

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