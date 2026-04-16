I tutor possono entrare sul portale Indire neoassunti 2025 26

I tutor interessati all’anno scolastico 202526 possono ora entrare nel portale Indire dedicato ai docenti neoassunti. Questa piattaforma permette loro di accedere a specifiche sezioni e risorse utili per il loro ruolo. L’accesso è aperto ai tutor che si sono già iscritti o che intendono iscriversi per il prossimo anno scolastico. La piattaforma è disponibile online per le procedure di registrazione e aggiornamento.

I tutor possono accedere al portale Indire dedicato ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 202526. Si tratta di un passaggio importante, perché consente di avviare ufficialmente le attività di accompagnamento previste nel percorso di formazione e prova. L'articolo I tutor possono entrare sul portale Indire neoassunti 202526.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [con QUESTION TIME] Notizie correlate Neoassunti 2025/26, sul portale INDIRE pubblicati i materiali dell’evento del 30 gennaioSono disponibili sul portale INDIRE dedicato ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 20252026 i materiali degli interventi presentati durante... Neoassunti 2025/26: 45.547 i docenti iscritti e attivi sulla piattaforma Indire, oltre 31mila i bilanci iniziali inviatiIl portale INDIRE dedicato ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 20252026 ha reso disponibili i dati più recenti relativi all’utilizzo...