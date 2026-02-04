Neoassunti 2025 26 sul portale INDIRE pubblicati i materiali dell’evento del 30 gennaio
Sul portale INDIRE sono stati pubblicati i materiali dell’evento del 30 gennaio dedicato ai docenti neoassunti per il prossimo anno scolastico. Chiunque voglia approfondire può trovare le slide e gli interventi online, pronti a supportare chi inizia ora il suo percorso in classe.
Sono disponibili sul portale INDIRE dedicato ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 20252026 i materiali degli interventi presentati durante l’evento online del 30 gennaio. L'articolo Neoassunti 202526, sul portale INDIRE pubblicati i materiali dell’evento del 30 gennaio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
