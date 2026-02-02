Neoassunti 2025 26 | 45.547 i docenti iscritti e attivi sulla piattaforma Indire oltre 31mila i bilanci iniziali inviati

Questa mattina sono stati pubblicati i dati sui docenti neoassunti per l’anno scolastico 20252026. Sono 45.547 gli insegnanti iscritti e attivi sulla piattaforma Indire, mentre oltre 31.000 hanno già inviato i bilanci iniziali. La piattaforma digitale sta funzionando bene e molti insegnanti stanno già completando le pratiche richieste.

Il portale INDIRE dedicato ai docenti neoassunti per l'anno scolastico 20252026 ha reso disponibili i dati più recenti relativi all'utilizzo dell'ambiente online. Le informazioni fanno riferimento agli accessi, allo stato dei bilanci professionali e alle attività documentate dai docenti che operano sulla piattaforma.

