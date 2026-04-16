I tre consigli Kiprun per affrontare la prossima Maratona

Durante la Milano Marathon 2026, un noto marchio specializzato in articoli da corsa ha condiviso tre consigli pratici per affrontare al meglio la maratona. I suggerimenti si concentrano su aspetti come l’allenamento, l’alimentazione e la gestione della fatica. Gli esperti presenti hanno illustrato strategie e accorgimenti utili per chi si prepara a correre la lunga distanza. Nessuna indicazione di metodi specifici o raccomandazioni di prodotti.

La Milano Marathon 2026 è alle spalle, ma solo per lasciare spazio alla prossima sfida, con ancora più adrenalina e quella voglia di rimettersi nuovamente in gioco. Sì perché la maratona per un runner è l’espressione di un lavoro di mesi e mesi, fatto di preparazione, allenamenti, sacrifici e progressi. Lo sa bene KIPRUN, il brand dedicato a tutti i runner del mondo e di qualsiasi livello, che conosce perfettamente e sa distinguere tutte le fasi della corsa, affiancando ogni sportivo dalle prime falcate fino al giorno più importante di tutti, quello che porta in scena i frutti di un duro lavoro. Come? Offendo delle scarpe specifiche per ogni esigenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I tre consigli Kiprun per affrontare la prossima Maratona I'm Changing One Thing For My Next Marathon Notizie correlate Verso la prossima maratona: i 3 consigli KiprunAlla Milano Marathon 2026 abbiamo individuato tre preziosi segreti per proiettarci alla prossima sfida insieme a Kiprun, il brand sportivo dedicato a... Websim dà consigli per affrontare i mercatiE’ in programma domani a Bologna una tappa del roadshow di Websim – la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all’innovazione finanziaria – che...