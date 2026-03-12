Websim dà consigli per affrontare i mercati

Domani a Bologna si svolge una tappa del roadshow organizzato da Websim, la piattaforma digitale dedicata agli investimenti e ai mercati finanziari. L’evento riunisce esperti e professionisti del settore per discutere di strategie e tendenze, offrendo spunti pratici ai partecipanti interessati a capire meglio le dinamiche attuali. La giornata prevede interventi e approfondimenti su temi di attualità finanziaria.

E' in programma domani a Bologna una tappa del roadshow di Websim – la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all'innovazione finanziaria – che ha l'obiettivo di offrire ai professionisti chiavi di lettura alternative e soluzioni operative concrete per affrontare i mercati nel 2026, supportandoli nella costruzione di portafogli realmente diversificati e resilienti in uno scenario di elevata volatilità. L'incontro si aprirà con un'analisi macroeconomica e geopolitica a cura di Marco Olivi, portfolio analyst di Intermonte, punto di partenza per comprendere meglio dinamiche globali complesse e in evoluzione.