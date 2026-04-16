Verso la prossima maratona | i 3 consigli Kiprun

Mancano pochi mesi alla prossima maratona e gli appassionati di corsa si preparano per affrontare la sfida. Durante la Milano Marathon 2026 sono stati condivisi tre consigli pratici da parte di Kiprun, il marchio specializzato in attrezzature sportive per runner. Questi suggerimenti sono stati presentati come strumenti utili per migliorare le performance e affrontare al meglio la gara successiva.

Alla Milano Marathon 2026 abbiamo individuato tre preziosi segreti per proiettarci alla prossima sfida insieme a Kiprun, il brand sportivo dedicato a tutti i runner del mondo. Scopri qui la scarpa da corsa che fa per te.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verso la prossima maratona: i 3 consigli Kiprun Notizie correlate Cosa fare prima di una maratona, consigli praticiBen 5km di festa, felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà: manca pochissimo all'Acea Water Fun Run - Saturday 5k. Oroscopo Tarocchi della prossima settimana 16-22 Febbraio 2026: Previsioni e ConsigliEcco cosa dicono i tarocchi per la prossima settimana, con le previsioni dettagliate dal 16 al 22 febbraio 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano Marathon Verso il futuro… a passo di corsa; Milano Marathon 2026: cambia tutto. Blocco del traffico, nuovo percorso e l'elenco delle strade chiuse; Maratona, strade chiuse e modifiche al traffico: tutte le info in vista del passaggio da Riccione; Stadio Franchi, Perini: Su pennone di Torre Maratona verso la soluzione. Verso la maratona per il Pgt. Il futuro passerà da Porta NordAlla vigilia di una maratona in Consiglio comunale per discutere il futuro urbanistico della città col nuovo Pgt, resta da risolvere il nodo della Porta Nord, progetto di riqualificazione e ... ilgiorno.it San Siro verso la cessione a Inter e Milan, la vicesindaca: Che maratonaChe maratona per San Siro. Intervistata da la Repubblica, nella sue edizione milanese, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano che ha raccolta la delega all’urbanistica dopo l’inchiesta giudiziaria, ... tuttomercatoweb.com Monte Valinis: La spettacolare Cresta Est verso il castello di Toppo Il Monte Valinis è conosciuto e apprezzato a livello internazionale, soprattutto per la sua straordinaria posizione panoramica e per la facilità con cui i parapendisti possono decollare e planare - facebook.com facebook Hellas Verona, anche oggi allenamento verso il Milan: attese novità da Bella-Kotchap x.com