I retroscena della svolta Milleri-Castagna Viaggio a ritroso di un trionfo non previsto

Nelle ore prima del rinnovo dei vertici di una banca, si sono verificati sviluppi importanti che hanno cambiato il corso della vicenda. La decisione finale è stata presa poco prima dell’assemblea, segnando un momento cruciale nel procedimento legale che coinvolgeva le parti. Questa svolta ha attirato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori, portando alla luce dettagli emersi nel corso delle indagini e delle procedure giudiziarie.

La vera svolta nella contesa è arrivata alla vigilia del voto per rinnovare i vertici di Mps. Il cda di Delfin, cassaforte della famiglia Del Vecchio, si riunisce per decidere dove portare il suo 17,5% del capitale dell'istituto e determinare così il vincitore tra la lista di Luigi Lovaglio e quella del cda, che proponeva Fabrizio Palermo. A maggioranza sarebbe passata la linea di schierarsi per il primo, modificando la linea dell'astensione per la quale fino a quel momento si era battuto il presidente e ad Francesco Milleri. Ancora tutta da decifrare invece la mossa del Banco Bpm, che alla fine ha scelto anch'esso con il suo 3,7% per il ritorno in sella di Lovaglio contro il parere dei proxy advisor Iss e Glass Lewis.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I retroscena della svolta Milleri-Castagna. Viaggio a ritroso di un trionfo non previsto Notizie correlate Roma, tra Ghetto e Isola Tiberina: un viaggio a ritroso nel tempo dal 22 febbraio. Prenotazioni aperte.Roma Riscopre i Segreti del Tempo: Passeggiata tra Ghetto Ebraico e Isola Tiberina Una passeggiata guidata nel cuore di Roma, tra la storia... La svolta di De Winter a Milano: Allegri e la dirigenza soddisfatti, rivelato il retroscena sul rifiuto della PremierBehind The Scenes – #ACMilan are very satisfied with Koni #DeWinter’s last performances.