I retroscena della svolta Milleri-Castagna Viaggio a ritroso di un trionfo non previsto

Da ilgiornale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore prima del rinnovo dei vertici di una banca, si sono verificati sviluppi importanti che hanno cambiato il corso della vicenda. La decisione finale è stata presa poco prima dell’assemblea, segnando un momento cruciale nel procedimento legale che coinvolgeva le parti. Questa svolta ha attirato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori, portando alla luce dettagli emersi nel corso delle indagini e delle procedure giudiziarie.

La vera svolta nella contesa è arrivata alla vigilia del voto per rinnovare i vertici di Mps. Il cda di Delfin, cassaforte della famiglia Del Vecchio, si riunisce per decidere dove portare il suo 17,5% del capitale dell'istituto e determinare così il vincitore tra la lista di Luigi Lovaglio e quella del cda, che proponeva Fabrizio Palermo. A maggioranza sarebbe passata la linea di schierarsi per il primo, modificando la linea dell'astensione per la quale fino a quel momento si era battuto il presidente e ad Francesco Milleri. Ancora tutta da decifrare invece la mossa del Banco Bpm, che alla fine ha scelto anch'esso con il suo 3,7% per il ritorno in sella di Lovaglio contro il parere dei proxy advisor Iss e Glass Lewis.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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