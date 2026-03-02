A Milano, il club è soddisfatto delle recenti prestazioni di Koni De Winter, che ha attirato l'attenzione di due squadre della Premier League lo scorso gennaio. Allegri e la dirigenza seguono con attenzione la situazione del difensore, che ha scelto di rimanere in Italia, rifiutando le offerte provenienti dall’Inghilterra. La decisione di De Winter è stata comunicata ufficialmente e ora si attendono sviluppi futuri.

Behind The Scenes – #ACMilan are very satisfied with Koni #DeWinter’s last performances. He had been approached by two Premier League’s Clubs in January, but Max #Allegri pushed to keep him because he was convinced of his breakout. #transfers La crescita di Koni De Winter sta diventando un elemento chiave per il Milan, con la dirigenza e l'allenatore Massimiliano Allegri che hanno espresso fiducia nelle sue prestazioni recenti. A gennaio sono emerse potenziali soluzioni estere per il difensore belga, ma la scelta è stata mantenere il giocatore in rosa, seguendo una indicaione chiara del club. Le ultime uscite tra campo e spogliatoio hanno rinforzato la valutazione positiva sul giocatore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La svolta di De Winter a Milano: Allegri e la dirigenza soddisfatti, rivelato il retroscena sul rifiuto della Premier

