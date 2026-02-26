Terminato il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, oggi tocca ad Europa League e Conference League, con in campo due squadre italiane, Bologna e Fiorentina. La vittoria contro l’Udinese ha scacciato i fantasmi casalinghi e il tesoretto dell’andata permette a Italiano di gestire la gara con intelligenza. Il Brann è una squadra fisica ma tecnicamente limitata, che soffre il ritmo partita non avendo ancora iniziato la stagione ufficiale in Norvegia. Nonostante il turnover annunciato i rossoblù hanno una profondità di rosa nettamente superiore. Attenzione però al precedente autunnale: in League Phase finì 0-0, a testimonianza che i norvegesi sanno come chiudersi e ripartire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 26 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 19 febbraio: Europa League e Conference LeagueTerminata l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, oggi tocca ad Europa League e Conference League, con in campo due squadre italiane,...

I pronostici di giovedì 11 dicembre: Europa League e Conference LeagueI pronostici di giovedì 11 dicembre, c’è la sesta giornata della League Phase di Europa League e la quinta della Conference League Tra le squadre in...

Temi più discussi: I risultati di Europa League | Playoff | Brann-Bologna 0-1 | Giovedì 19 febbraio; Pronostico Sinner-Mensik quote e analisi quarti torneo Doha; Scelte del giovedì di basket universitario: migliori pronostici sulle scommesse del 19 febbraio; Pronostico PAOK-Celta Vigo: analisi e probabili formazioni 19/02/2026 Europa League.

I pronostici di giovedì 26 febbraio: Europa League e Conference LeagueI pronostici di giovedì 26 febbraio, ci sono le partite di ritorno dei sedicesimi di Europa League e Conference League Terminato il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, oggi tocca ad ... ilveggente.it

I pronostici di giovedì 12 febbraio: Premier League, Coppa del Re e Saudi Pro LeagueI pronostici di giovedì 12 febbraio, in campo Premieri League, Coppa del Re e Saudi Pro League più altri campionati minori ... ilveggente.it

#EuropaLeague, si giocano le gare di ritorno dei playoff. Il programma x.com

Il club di D accoglie una squadra di Europa League. L'allenatore: "Accoglienza e cibo italiano incredibile anche se quello islandese..." https://bitly.cx/H1N7T - facebook.com facebook