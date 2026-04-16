I programmi TV di oggi 16 aprile 2026 | fiction show e film

Il palinsesto televisivo di oggi 16 aprile 2026 propone diverse opzioni tra fiction, show e film. Su Rai 1 viene trasmessa la serie “Uno sbirro in Appennino”, mentre su Canale 5 va in onda “Stanno tutti invitati”. Su Iris è in programmazione il film “Hostage”. La giornata offre una varietà di generi e format per gli spettatori che scelgono di passare il tempo davanti alla tv.

Guida ai programmi TV del 16 aprile 2026: “Uno sbirro in Appennino” su Rai 1, “Stanno tutti invitati” su Canale 5, “Hostage” su Iris. La prima serata del 16 aprile offre su Rai 1 la fiction con Uno sbirro in Appennino, che prosegue con due episodi chiave della stagione. Su Canale 5 arriva l’ultimo appuntamento di Pio e Amedeo: Stanno tutti invitati, uno dei titoli più attesi della settimana. Italia 1 propone il film d’azione Armor, mentre Rete 4 conferma l’approfondimento politico con Dritto e Rovescio. In evidenza anche il calcio europeo su TV8, con Nottingham Forest – Porto, ritorno dei quarti di Europa League. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Collection offre il kolossal Interstellar, mentre Sky Cinema Action accende la serata con Fast & Furious 9.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 16 aprile 2026: fiction, show e film Il Paradiso Delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Verità Shock Per Matteo! Notizie correlate I programmi TV di oggi 7 aprile 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 7 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission Impossibile – Fallout” su... I programmi TV di oggi 14 aprile 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 14 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission: Impossible” su Canale 20... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 13 aprile; Programmi TV 6 aprile 2026: cosa vedere stasera; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Aprile, in prima serata; Rai: variazioni programmi tv di domani. Ascolti TV di lunedì 13 aprile 2026: I Cesaroni - Il Ritorno e La buona stella i programmi più vistiScopriamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it Stasera in TV, programmi e film di martedì 14 aprile in prima serataGrandi rientri in prima serata sulla TV generalista, tra reality show, serie TV di successo, talent e diversi talk di richiamo: ecco cosa c’è da vedere in TV stasera, martedì 14 aprile ... money.it PROGRAMMI DI GIOVEDI' 16 APRILE PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita@r - facebook.com facebook Guardando la televisione ve ne sarete probabilmente accorti: i programmi di prima serata iniziano sempre più tardi, ben oltre le nove e mezza e a volte attorno alle dieci, finendo a orari in cui molti sono già andati a letto. Naturalmente non è casuale: x.com