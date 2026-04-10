Nella serata del 9 aprile, gli ascolti televisivi hanno registrato risultati diversi per alcuni programmi. Uno sbirro in Appennino ha ottenuto un aumento di spettatori, mentre Pio e Amedeo hanno registrato un calo di pubblico. La fiction in prima visione con Claudio Bisio ha ottenuto numeri significativi, mentre lo spettacolo condotto dai comici ha visto una diminuzione di ascolti rispetto alle precedenti puntate.

I dati del 9 aprile assegnano la vittoria agli ascolti tv a Claudio Bisio con la sua fiction in prima tv, cala Stanno tutti invitati A sorpresa agliascolti tvha vintoUno sbirro in Appenninoarrestando la grande corsa di Pio e Amedeo ed il loro showStanno tutti invitatiche era partito bene alla prima puntata. In access parità per De Martino e Scotti con lieve vittoria di quest’ultimo. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, boom per Uno sbirro in Appennino, calo per Pio e Amedeo

Ascolti TV | Giovedì 9 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino parte forte (23.7%) e ‘arresta’ Pio e Amedeo (17.1%)Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 4.

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