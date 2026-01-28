I Play Rocky pronto per il 50° anniversario del cult di Stallone ecco quando uscirà

Il film che racconta la nascita di Rocky di Sylvester Stallone sta per arrivare nelle sale americane, in piena stagione di grandi uscite. Il film ripercorre i primi passi dell’attore a Hollywood e il successo del personaggio che ha fatto la storia del cinema. L’uscita è prevista nel 50° anniversario del cult, un’occasione speciale per i fan di tutto il mondo.

Il film che racconta la genesi di Rocky arriverà nelle sale americane in un momento caldo della stagione cinematografica, raccontando i tentativi del giovane Stallone di emergere a Hollywood. Cresce la curiosità dei fan per I play Rocky, pellicola targata Amazon MGM che racconta la genesi del cult sul pugilato di Sylvester Stallone. Il film, pronto in tempo per celebrare al cinema il 50° anniversario di Rocky, ha ora una data di uscita. I Play Rocky arriverà nelle sale il 20 novembre, in concomitanza col Giorno del Ringraziamento, come conferma Variety, e col 50° anniversario del film originale, uscito il 21 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Play Rocky pronto per il 50° anniversario del cult di Stallone, ecco quando uscirà Approfondimenti su Rocky Anniversario Sylvester Stallone rivuole la statua di Rocky regalata a Philadelphia Sylvester Stallone ha richiesto la restituzione della celebre statua di Rocky Balboa, donata a Philadelphia nel 2006. Supergirl: un misterioso teaser anticipa l'arrivo del trailer, ecco quando uscirà Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. ROCKY 7 - First Trailer (2026) Sylvester Stallone, Mike Tyson | Concept Trailer Ultime notizie su Rocky Anniversario Argomenti discussi: Rocky lo faccio io! Un film racconta l'ostinazione di Stallone e la genesi di un classico; A$AP Rocky ha annunciato un concerto in Italia. I Play Rocky pronto per il 50° anniversario del cult di Stallone, ecco quando usciràIl film che racconta la genesi di Rocky arriverà nelle sale americane in un momento caldo della stagione cinematografica, raccontando i tentativi del giovane Stallone di emergere a Hollywood. movieplayer.it Rocky lo faccio io! Un film racconta l'ostinazione di Stallone e la genesi di un classicoAnnunciata la data di uscita di I Play Rocky, il film biografico che racconta la genesi del film Rocky. Diretto dal premio Oscar Peter Farrelly, il progetto Amazon MGM Studios è stato inserito nel ... msn.com RISATINE, BATTUTINE ironiche, prese in giro dell’attore. Sui social, questo progetto viene bersagliato: “Avete osato sostituire Sylvester Stallone. Sly non si tocca. C’è un solo Rocky”. Eppure questo potrebbe rivelarsi un buon film. Ha tutte le potenzialità per e - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.