I Play Rocky pronto per il 50° anniversario del cult di Stallone ecco quando uscirà

Il film che racconta la nascita di Rocky di Sylvester Stallone sta per arrivare nelle sale americane, in piena stagione di grandi uscite. Il film ripercorre i primi passi dell’attore a Hollywood e il successo del personaggio che ha fatto la storia del cinema. L’uscita è prevista nel 50° anniversario del cult, un’occasione speciale per i fan di tutto il mondo.

Il film che racconta la genesi di Rocky arriverà nelle sale americane in un momento caldo della stagione cinematografica, raccontando i tentativi del giovane Stallone di emergere a Hollywood. Cresce la curiosità dei fan per I play Rocky, pellicola targata Amazon MGM che racconta la genesi del cult sul pugilato di Sylvester Stallone. Il film, pronto in tempo per celebrare al cinema il 50° anniversario di Rocky, ha ora una data di uscita. I Play Rocky arriverà nelle sale il 20 novembre, in concomitanza col Giorno del Ringraziamento, come conferma Variety, e col 50° anniversario del film originale, uscito il 21 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

