Oltre 13mila incidenti e 12 morti il bilancio ancora in rosso degli infortuni sul lavoro a Modena

A Modena, il numero di incidenti sul lavoro supera le 13.000, con 12 decessi registrati. Mentre gli infortuni aumentano rispetto agli anni precedenti, si osserva una diminuzione delle denunce per malattie professionali. Questi dati evidenziano la necessità di monitorare e migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro nella provincia.

Aumentano anche a Modena gli infortuni sul lavoro, ma al contempo diminuiscono le denunce per malattie professionali. Restano stabili, purtroppo, gli infortuni mortali. E' questa la sintesi dei dati che ci consegna l'Osservatorio IncaCgil regionale permanente sugli infortuni e sulle malattie.

