I mediatori pakistani in Iran per cercare di rafforzare i colloqui tra Teheran e Usa – La diretta

Mediatori pakistani, tra cui il capo dell’esercito, sono arrivati a Teheran con l’obiettivo di sostenere i colloqui tra Iran e Stati Uniti. La visita si concentra sulla proposta di mantenere il cessate il fuoco, che scadrà la prossima settimana. I rappresentanti pakistani cercano di facilitare un accordo tra le parti coinvolte, in un momento di tensione crescente. La missione si svolge in un contesto di dialoghi diplomatici intesi.

Mediatori pakistani, tra cui il capo dell’esercito Syed Asim Munir, sono arrivati??a Teheran per rafforzare il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti prima della sua scadenza, la prossima settimana. Dall’inizio dei colloqui l’Iran e gli Stato Uniti hanno continuato a scambiarsi messaggi tramite il Pakistan ma non hanno ancora concordato un nuovo ciclo di negoziati, ha dichiarato Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, si è detta ottimista riguardo ai negoziati. «Siamo fiduciosi sulle prospettive di un accordo», ha dichiarato ai giornalisti. L’iniziativa diplomatica pakistana è arrivata mentre l’Iran minaccia di interrompere tutti gli scambi commerciali nella regione in risposta al blocco navale dei suoi porti.🔗 Leggi su Open.online

IRAN MAKES AN OFFER + PAKISTAN MAKES A RE-ENTRY

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