Le trattative tra Iran e mediatori turchi continuano, sotto la supervisione degli Stati Uniti. Erdogan chiede un riscontro positivo sulla questione curda prima di fare passi avanti. Nel frattempo, gli Stati Uniti sembrano pronti a intervenire, ma Donald Trump preferirebbe risparmiare l’attacco se Teheran mostrasse segnali concreti di collaborazione sul nucleare. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

L’armada di Donald Trump sembra pronta ad attaccare l’Iran, ma il tycoon ne farebbe a meno, se solo arrivasse qualche segnale di “buona volontà” da Teheran, specialmente sul nucleare. Un segnale che potrebbe arrivare oggi dalla Turchia. Il presidente americano ha infatti incaricato Ankara – che ha il secondo esercito per numero di soldati e droni della Nato – di tentare una mediazione. La Turchia, Paese musulmano non arabo confinante con l’Iran e con più di 80 milioni di abitanti, non si è fatta pregare e ha subito accettato l’incarico. Lo ha fatto da una parte per contraccambiare il favore di Trump, che sta sostenendo l’ex tagliagole jihadista al Jolani oggi presidente ad interim della Siria con il nome originale di Ahmed al Shaara, in realtà un burattino nelle mani dell’autocrate turco Recep Tayyip Erdogan, dall’altra per sfoggiare il proprio ruolo di potenza regionale, e, ultimo ma non ultimo, per vantare un credito con Teheran sulla questione curda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, proseguono i colloqui con i mediatori turchi (su mandato Usa): Erdogan vuole un credito per la questione curda

Approfondimenti su Iran Turchia

Recep Tayyip Erdogan prova a frenare la tensione tra Stati Uniti e Iran.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato l'aeroporto Ben Gurion per recarsi negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Donald Trump.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Iran Turchia

Argomenti discussi: Attacchi su Kiev e Kahrkiv mentre proseguono i colloqui di Abu Dhabi tra ucraini e russi. Che pretendono il Donbass; La Russia colpisce l’Ucraina mentre proseguono i colloqui con gli Stati Uniti per porre tremendous alla guerra.

Iran news, Trump: Contatti con Teheran, sarebbe fantastico non doverli attaccare. Ma i media: Manca poco, Israele si preparaIl presidente degli Stati Uniti afferma di sperare nell’opzione diplomatica con Teheran, ma intanto le unità navali Usa puntano al Golfo Persico e Tel Aviv è in stato di allerta ... quotidiano.net

Iran, Trump: «Accordo su nucleare o li attacchiamo». Teheran: «Non ci sono stati colloqui con gli Usa»«Un'imponente Armata si sta dirigendo verso l'Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, di q ... ilmattino.it

Le proteste proseguono tuttora in diverse città dell’Iran, con cittadini e cittadine che continuano a chiedere diritti umani fondamentali, democrazia e libertà - facebook.com facebook