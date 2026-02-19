Ravenna i tre carabinieri promossi al grado di appuntato accolti dal comandante provinciale

A Ravenna, tre carabinieri sono stati promossi al grado di appuntato ieri mattina durante una cerimonia ufficiale. La promozione è avvenuta alla presenza del comandante provinciale Andrea Lachi, che ha consegnato le nuove stellette ai militari. I tre, in servizio presso il comando provinciale e le compagnie di Lugo e Faenza, hanno ricevuto il riconoscimento per il loro impegno sul campo. La cerimonia si è svolta nel cortile del comando, con i colleghi che hanno assistito alla cerimonia.

Ieri mattina alla presenza degli ufficiali del comando provinciale di Ravenna, il comandante provinciale Andrea Lachi ha accolto tre carabinieri scelti promossi al grado di Appuntato, in servizio al comando provinciale di Ravenna e alle Compagnia di Lugo e Faenza. Nell'occasione il Comandante provinciale ha sottolineato l'importanza del grado rivestito dai militari, figure cardine nel sistema operativo dell'Arma dei Carabinieri e spesso prima interfaccia del cittadino sia nel servizio di pronto intervento che nella quotidiana attività svolta dalle stazioni.

