I Cesaroni sono tornati ma davvero rinnovati?

Da feedpress.me 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni anni, i protagonisti della serie televisiva sono tornati in televisione, suscitando curiosità tra i fan. La nuova stagione si svolge nella Garbatella, quartiere di Roma noto anche come il luogo di origine di una recente figura politica. La ripresa delle riprese e l’ambientazione nel quartiere sono state annunciate pubblicamente, senza dettagli sulla presenza di nuovi personaggi o modifiche alla trama.

Quasi c’eravamo dimenticati che la Garbatella non è solo il quartiere di Roma in cui è cresciuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma lo storico rione in cui i Cesaroni hanno “casa e bottega”. Ma è bastato il primo episodio della nuova serie, dopo 12 anni dall’ultima stagione e 20 dalla prima messa in onda, per ritornare immersi nel mood di una famiglia allargata, scomposta, scomponibile e popolare. Un ritorno salutato da ascolti che, seppure alti per l’attualità, non sono quelli di cui godeva la serie agli esordi, quando sfiorava i sette milioni di telespettatori, ma comunque sufficienti per ritenere che il pubblico non ha dimenticato le storie di complicata leggerezza dei protagonisti.🔗 Leggi su Feedpress.me

i cesaroni sono tornati ma davvero rinnovati
© Feedpress.me - I Cesaroni sono tornati ma davvero “rinnovati”?

Adesso che ci siete voi (Colonna sonora della serie Tv I Cesaroni)

Video Adesso che ci siete voi (Colonna sonora della serie Tv I Cesaroni)

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