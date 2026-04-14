I Cesaroni sono tornati tra ascolti top e critiche | è presto per esultare ma anche per stroncarli
La prima puntata della nuova stagione dello show ha registrato 3,5 milioni di spettatori e uno share del 22,6%. Durante la trasmissione è stato trasmesso un messaggio vocale dedicato a un personaggio interpretato da un attore noto. Nonostante i numeri positivi, i commenti delle critiche sono contrastanti, lasciando spazio a opinioni diverse sulla qualità della puntata.
Prima puntata, 3,5 milioni di telespettatori, 22,6% di share. E un messaggio vocale al personaggio di Antonello Fassari come omaggio che pesa come un macigno. È presto per esultare, ma è presto anche per stroncare il ritorno dei Cesaroni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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“Devo essere onesto, ho detto sì in un attimo. Anche se avessi avuto altri impegni lavorativi, avrei trovato comunque lo spazio per i Cesaroni. Sono molto riconoscente a questa serie, mi ha dato tutto. Finché ci saranno loro, io ci sarò, a prescindere da cos'altro - facebook.com facebook
Le emozioni di sempre. Le storie che ci hanno fatto crescere. I Cesaroni sono tornati. E sì, sono sempre loro Guarda il trailer de I Cesaroni – Il ritorno Da lunedì su #Canale5 e #MediasetInfinity #ICesaroni #IlRitorno #FictionMediaset @MedInfinityIT @publ x.com