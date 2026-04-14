I Cesaroni sono tornati tra ascolti top e critiche | è presto per esultare ma anche per stroncarli

La prima puntata della nuova stagione dello show ha registrato 3,5 milioni di spettatori e uno share del 22,6%. Durante la trasmissione è stato trasmesso un messaggio vocale dedicato a un personaggio interpretato da un attore noto. Nonostante i numeri positivi, i commenti delle critiche sono contrastanti, lasciando spazio a opinioni diverse sulla qualità della puntata.