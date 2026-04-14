I Cesaroni sono tornati tra ascolti top e critiche | è presto per esultare ma anche per stroncarli

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima puntata della nuova stagione dello show ha registrato 3,5 milioni di spettatori e uno share del 22,6%. Durante la trasmissione è stato trasmesso un messaggio vocale dedicato a un personaggio interpretato da un attore noto. Nonostante i numeri positivi, i commenti delle critiche sono contrastanti, lasciando spazio a opinioni diverse sulla qualità della puntata.

Prima puntata, 3,5 milioni di telespettatori, 22,6% di share. E un messaggio vocale al personaggio di Antonello Fassari come omaggio che pesa come un macigno. È presto per esultare, ma è presto anche per stroncare il ritorno dei Cesaroni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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