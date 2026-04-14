Ascolti tv del 13 aprile I Cesaroni sono tornati ed è guerra con La Buona Stella

Da dilei.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile la televisione italiana ha visto due programmi di fiction competere nello stesso orario. Su Canale 5 è tornata la serie I Cesaroni, mentre su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La Buona Stella, con protagonisti Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Questa coincidenza ha portato a una sfida tra due produzioni molto diverse, entrambe trasmesse in prima serata.

La settimana televisiva si è aperta lunedì 13 aprile con una sfida tra fiction. Infatti, su Canale 5 abbiamo assistito al grande ritorno de I Cesaroni, mentre su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La Buona Stella con Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Claudio Amendola, su Canale 5, è tornato nei panni di Giulio e firma anche la regia de I Cesaroni – Il ritorno dove ritroviamo i personaggi storici cresciuti ma anche new entry come Ricky Memphis e Lucia Ocone. Mentre, dopo il successo di Costanza, Miriam Dalmazio è riapparsa su Rai 1 con la nuova fiction in tre puntate La buona stella dove interpreta la poliziotta Stella. Al suo fianco c’è Francesco Arca.🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 13 aprile i cesaroni sono tornati ed 232 guerra con la buona stella
© Dilei.it - Ascolti tv del 13 aprile, I Cesaroni sono tornati ed è guerra con La Buona Stella

Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì...

Ascolti tv ieri 13 aprile 2026, da 'I Cesaroni - Il ritorno' in prima serata alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, lunedì 13 aprile 2026, hanno per protagonista la fiction I Cesaroni in onda in prima serata su Canale 5.

Cerca tra news e video legati all’argomento.