Ascolti tv del 13 aprile I Cesaroni sono tornati ed è guerra con La Buona Stella

Lunedì 13 aprile la televisione italiana ha visto due programmi di fiction competere nello stesso orario. Su Canale 5 è tornata la serie I Cesaroni, mentre su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La Buona Stella, con protagonisti Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Questa coincidenza ha portato a una sfida tra due produzioni molto diverse, entrambe trasmesse in prima serata.

La settimana televisiva si è aperta lunedì 13 aprile con una sfida tra fiction. Infatti, su Canale 5 abbiamo assistito al grande ritorno de I Cesaroni, mentre su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La Buona Stella con Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Claudio Amendola, su Canale 5, è tornato nei panni di Giulio e firma anche la regia de I Cesaroni – Il ritorno dove ritroviamo i personaggi storici cresciuti ma anche new entry come Ricky Memphis e Lucia Ocone. Mentre, dopo il successo di Costanza, Miriam Dalmazio è riapparsa su Rai 1 con la nuova fiction in tre puntate La buona stella dove interpreta la poliziotta Stella. Al suo fianco c’è Francesco Arca.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 13 aprile, I Cesaroni sono tornati ed è guerra con La Buona Stella Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Ascolti tv ieri 13 aprile 2026, da 'I Cesaroni - Il ritorno' in prima serata alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, lunedì 13 aprile 2026, hanno per protagonista la fiction I Cesaroni in onda in prima serata su Canale 5. Diretta da Luca Brignone e realizzata con Rai Fiction e Paypermoon Italia, mescola atmosfere crime a una forte componente emotiva e psicologica. Questa sera, Lunedí 13 aprile su rai 1 prende il via, alle ore 21:35 : LA BUONA STELLA. Primi due episo - facebook.com facebook La nuova serie crime "La buona stella" di Rai 1 intreccia le vite di vari personaggi, tutti in cerca della propria strada (dopo una caduta) x.com