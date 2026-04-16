I carabinieri di Caltagirone incontrano i cittadini per fornire consigli contro le truffe

Dopo la messa del sabato sera nella parrocchia di San Giacomo, i carabinieri di Caltagirone hanno incontrato i fedeli per distribuire informazioni e suggerimenti utili a riconoscere e contrastare le truffe che si verificano frequentemente nella zona. L’incontro ha avuto lo scopo di sensibilizzare i presenti sui rischi e sulle modalità di difesa più comuni. I militari hanno spiegato come evitare di cadere in trappola e hanno risposto alle domande dei partecipanti.

A Caltagirone, al termine della messa del sabato sera, i carabinieri della compagnia locale hanno incontrato i fedeli della parrocchia di San Giacomo, Santo Patrono della città, per fornire utili consigli al fine di difendersi dall’odioso fenomeno delle truffe, che quotidianamente colpisce tanti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Consigli contro le truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini di PiedimonteProsegue il ciclo di incontri promossi dal comando prrovinciale dei carabinieri di Catania per fornire consigli utili ai cittadini per riconoscere le... Serino, Carabinieri incontrano i cittadini contro le truffe agli anzianiPrevenzione e informazione durante la messa alla Madonna delle Nevi: consigli pratici e invito a chiamare subito il 112 Gli incontri di prevenzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caltagirone, lavori abusivi in area protetta: tre denunciati dai Carabinieri -; Ruspe in azione in un'area protetta, denunciate tre persone per disastro ambientale; Ruspe in azione in un'area protetta, denunciate tre persone per disastro ambientale; Caltagirone, disastro ambientale in area SIC: 3 denunciati. Caltagirone. Truffe agli anziani, i Carabinieri scendono in campo in BasilicaA Caltagirone, al termine della messa del sabato sera, i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno incontrato i fedeli della parrocchia di San Giacomo, Santo Patrono della città, ... libertasicilia.it Dal lago artificiale alle piante abbattute: così tre individui distruggevano un’area protetta a CaltagironeCALTAGIRONE - I carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno individuato e denunciato tre persone, rispettivamente di 63, 36 e 71 anni, tutte residenti ... newsicilia.it Mps, Lovaglio batte Caltagirone; Milleri e Caltagirone a un bivio: si dividono le strade su Generali; E ora avanti su Mediobanca; Btp, la domanda supera 193 miliardi; Borse nello stretto di Hormuz; Iran verso la proroga della tregua, vicino l’accordo quadro con - facebook.com facebook Milleri e Caltagirone a un bivio, si dividono le strade su Generali x.com