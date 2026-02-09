Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato duramente Bad Bunny, criticando l’Halftime Show del rapper portoricano durante la Super Bowl. Trump ha definito l’esibizione uno “schiaffo al nostro Paese”, scatenando reazioni e discussioni sui social. La polemica si accende mentre il mondo segue con attenzione l’evento sportivo più seguito dell’anno.

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato pesantemente l'Halftime Show del rapper portoricano che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo. Nonostante avesse annunciato l'intenzione di non guardare il Super Bowl perché contrariato dalle scelte prese in merito all'Halftime Show, il presidente USA Donald Trump ha guardato l'esibizione di Bad Bunny e l'ha, prevedibilmente, criticata. Trump ha dichiarato pubblicamente di aver odiato lo show con protagonista il rapper portoricano, definendolo il peggiore di tutti i tempi, affermando che quello andato in scena non è altro che uno 'schiaffo al nostro Paese'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Bowl, lo sfogo di Trump contro Bad Bunny: "Uno schiaffo al nostro Paese"

Durante il Super Bowl, i Seahawks hanno battuto i Patriots con un risultato netto di 29-13, portando a casa il titolo.

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato energia e colore all'Halftime Show, facendo ballare e cantare il pubblico.

