Meghan Markle torna al Super Bowl con Harry dopo la figuraccia del 2024

Meghan Markle e Harry sono arrivati al Super Bowl, mettendo fine a un'assenza lunga e al centro di polemiche. Questa volta, i due sono lì insieme, senza che ci siano fraintendimenti o momenti imbarazzanti come quelli del 2024. La coppia ha deciso di tornare sotto i riflettori, senza più disturbi o tensioni pubbliche.

Dopo una lunga assenza che aveva fatto discutere e fomentato più di una polemica, Meghan Markle e il Principe Harry sembrano pronti a tornare sotto i riflettori del Super Bowl, questa volta insieme e senza sovrapposizioni scomode. Secondo le indiscrezioni riportate da Cheat Sheet, la coppia potrebbe partecipare all'edizione 2026 dell'evento sportivo più seguito d'America, in programma l'8 febbraio in California, la terra natale della Duchessa di Sussex. Meghan Markle e Harry tornano al Super Bowl. La notizia arriva come una sorta di riscatto mediatico dopo quella che molti avevano definito una vera e propria figuraccia nel 2024.

