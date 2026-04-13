La Cina ha richiesto che la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz avvenga senza interruzioni, in risposta alla minaccia del presidente degli Stati Uniti di bloccare quella via. La questione si è presentata subito dopo le dichiarazioni del presidente statunitense, che aveva annunciato l’intenzione di impedire il passaggio di navi commerciali attraverso lo stretto. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, considerando l’importanza strategica di quella rotta marittima.

La Cina ha chiesto che la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz non subisca ostacoli, all'indomani della minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di bloccare quella via navigabile di cruciale importanza. "Lo Stretto di Hormuz è un'importante rotta commerciale internazionale per le merci e l'energia, e garantire la sua sicurezza, stabilità e la libera circolazione è nell'interesse comune della comunità internazionale", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pechino, la navigazione nello Stretto di Hormuz non subisca ostacoli

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