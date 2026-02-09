Hockey su ghiaccio la classifica dell’Italia nel torneo femminile | sfida alla Germania per il 2° posto!

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si gioca il secondo posto nel torneo ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno già battuto la Francia e perso con la Svezia, e oggi hanno vinto contro il Giappone. Con questa vittoria, sono certe di arrivare almeno terze nel Girone B e di passare il turno. La sfida alla Germania per il secondo posto si avvicina, mentre le ragazze italiane si preparano a un’ultima partita cruciale.

L’ Italia di hockey su ghiaccio femminile si è aritmeticamente qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre, dopo aver battuto la Francia ed aver perso con la Svezia, quest’oggi hanno sconfitto il Giappone, avendo così la certezza di essere, nella peggiore delle ipotesi, terze nel Girone B. Le azzurre, infatti, non potranno più essere raggiunte dalle nipponiche, né in caso di arrivo a pari punti solo con le asiatiche (ipotesi difficile), né in caso di arrivo a tre a quota 6 anche con la Germania (ipotesi ancor più remota), in quanto sarebbero comunque promosse dalla classifica avulsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey su ghiaccio, la classifica dell’Italia nel torneo femminile: sfida alla Germania per il 2° posto! Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Hockey ghiaccio femminile, la classifica del girone dell’Italia: azzurre in testa con la Svezia! #Hockey ghiaccio || L’Italia ha iniziato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con il piede giusto nel torneo di hockey femminile. Dove vedere in tv Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Questa mattina gli organizzatori hanno annunciato orari e canali per seguire in diretta la partita di hockey ghiaccio femminile tra Italia e Germania ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: L'Italia di Hockey su ghiaccio donne esordisce con una vittoria storica: le parole delle giocatrici e del coach Eric Bouchard; Olimpiadi Milano Cortina 2026, da oggi prime gare di hockey su ghiaccio: cos'è e quali sono le regole; Apoteosi Italia! Della Rovere cala il poker azzurro, 4-1 alla Francia; Gli azzurri si affidano a coach Jukka Jalonen: l'Italia dell'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi. Hockey su ghiaccio, la classifica dell’Italia nel torneo femminile: sfida alla Germania per il 2° posto!L'Italia di hockey su ghiaccio femminile si è aritmeticamente qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le ... oasport.it LIVE Italia-Giappone 3-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: storica qualificazione! Le azzurre volano ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:39 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone. Grazie per aver seguito l'evento in ... oasport.it MILANO CORTINA | Le ragazze della nazionale italiana dell'hockey su ghiaccio battono il Giappone per 3-2 e si qualificano ai quarti di finale del torneo olimpico con una partita di anticipo. #ANSA facebook In corso al PalaItalia il turno preliminare di hockey sul ghiaccio femminile fra Svezia e Italia: grandissima atmosfera a Santa Giulia #milanocortina2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.