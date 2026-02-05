Gli azzurri dell’hockey su ghiaccio si preparano a tornare alle Olimpiadi, questa volta a Milano Cortina. La squadra si affida a coach Jukka Jalonen, che ha l’obiettivo di migliorare il settimo posto raggiunto nel 1956 a Cortina. La voglia è quella di fare meglio e portare a casa una prestazione più convincente, anche se la strada resta lunga. Intanto, la nazionale si allena duramente in vista della competizione, sperando di sorprendere e lasciare il segno.

Difficile andare a medaglia nell'edizione dei Giochi Olimpici che segna il ritorno dei migliori giocatori della NHL, ma l'Italia dell'hockey su ghiaccio può sfruttare queste Olimpiadi Invernali per misurarsi con le nazionali più forti e mettere nel proprio bagaglio un'esperienza di spessore. Il fattore casa, infatti, permette alla formazione azzurra di essere iscritta al torneo e far crescere i giovani presenti in rosa, oltre che magari di togliersi alcune soddisfazioni, provando a superare i propri migliori piazzamenti (7° posto nel maschile, 8° nel femminile). Ecco i protagonisti e le protagoniste dei Giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli azzurri si affidano a coach Jukka Jalonen: l'Italia dell'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi

Martedì 20 gennaio, Jukka Jalonen ha annunciato ufficialmente la rosa della squadra italiana di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia maschile di hockey su ghiaccio si prepara alla sua prima grande occasione alle Olimpiadi.

Risultato a parte, l'ultimo test sul ghiaccio prima delle Olimpiadi contro la Germania lascia indicazioni incoraggianti per gli azzurri guidati da coach Jukka Jalonen. facebook