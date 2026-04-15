Hockey ghiaccio femminile l’Italia si arrende alla Francia agli shoot-out Ma la promozione resta alla portata

Durante i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A a Budapest, l’Italia ha subito la sua prima sconfitta contro la Francia ai shoot-out. La partita si è conclusa con il punteggio che ha premiato le avversarie dopo i tempi regolamentari e l’overtime. Nonostante questa battuta d’arresto, la promozione rimane alla portata della squadra italiana, che continuerà a competere nelle prossime gare.

Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Nel terzo impegno della kermesse iridata, infatti, le nostre portacolori hanno ceduto per 2-3 dopo gli shoot-out contro la Francia in un match che ci aveva visto ad un passo da un successo che, con il senno di poi, ci avrebbe avvicinato moltissimo alla promozione in Top Division. Qual è la situazione dopo il terzo turno? Ora per le giocatrici di coach Tremblay rimangono due match da non sbagliare contro l’Ungheria (venerdì 17 aprile alle ore 16.00) e il fanalino di coda Cina (sabato 18 aprile ore 12.30). Con due successi nei tempi regolamentari sarebbe primo posto matematico per l’Italia, senza bisogno di aspettare gli altri risultati.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia si arrende alla Francia agli shoot-out. Ma la promozione resta alla portata L'ITALIA fa la storia! Le Azzurre battono 4-1 la Francia | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto agli shoot-out Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classifica; Finlandia vs Canada - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Mondiali di Hockey Femminile, l’Italia batte la Slovacchia 6-4: è in cima alla Division I; Mondiali Hockey Ghiaccio Femminile 2026: Italia-Slovacchia, orario e dove vederla in streaming. Hockey ghiaccio, doccia fredda per l’Italia. Mondiale finito per Matilde FantinLa Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio dovrà giocare le ultime tre partite del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026 senza una delle ... oasport.it LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto agli shoot-outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62:00 Fallaccio di Rozier, Francia in inferiorità. Se non ora, quando? 61:00 Italia arrembate, la vuole chiudere ... oasport.it FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. . Ad un mese esatto dall'inizio dei Campionati Mondiali di Hockey su Ghiaccio, la nostra squadra nazionale si riunisce di nuovo dopo la pausa olimpica. Il primo goal segnato durante i giochi è stato quello di Luc - facebook.com facebook Hockey ghiaccio, doccia fredda per l’Italia. Mondiale finito per Matilde Fantin - x.com