Ho chiesto la pensione anticipata | la scuola di oggi non è più la mia scuola

Dopo più di 42 anni di insegnamento, la Prof.ssa Pasqualina Di Mauro ha annunciato di aver fatto domanda per la pensione anticipata. La docente ha scritto una lettera in cui spiega di aver preso questa decisione, considerandola una scelta difficile ma necessaria. La sua carriera nel settore dell’istruzione si conclude con questa richiesta, mentre riflette sui cambiamenti avvenuti nella scuola nel corso degli anni.

Lettera inviata dalla Prof.ssa Pasqualina Di Mauro - Ho deciso di chiedere la pensione anticipata dopo oltre 42 anni di servizio, una scelta sofferta ma inevitabile. Dopo tanti anni di servizio, mi sono resa conto che la scuola di oggi non è più la “mia” scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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