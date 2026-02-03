Piacenza papà prende a pugni la maestra della figlia a scuola | gli aveva chiesto di compilare il modulo per l’uscita anticipata

Un genitore ha picchiato la maestra della figlia in una scuola di Piacenza. La donna aveva chiesto al padre di compilare il modulo per l’uscita anticipata, ma lui si è arrabbiato e l’ha colpita con un pugno. L’episodio è avvenuto davanti agli occhi della bambina e di altri presenti, creando scompiglio tra insegnanti e genitori.

Un padre avrebbe aggredito la maestra elementare della figlia all’interno dell’istituto scolastico, durante l’orario delle lezioni, davanti agli occhi della bambina e di altre persone presenti. L’episodio, riportato oggi dal quotidiano Libertà, è avvenuto a Piacenza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, «italiano e di giovane età», si sarebbe presentato all’ingresso della scuola per prelevare la figlia prima della fine delle lezioni. La docente gli avrebbe però fatto notare che, per procedere con l’uscita anticipata, era necessario compilare un modulo di autorizzazione formale. A quel punto, l’uomo sarebbe diventato aggressivo: prima avrebbe strattonato l’insegnante, poi l’ha presa a pugni.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Piacenza Maestra

A Piacenza un genitore ha aggredito la maestra di sua figlia davanti a scuola.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piacenza Maestra

Argomenti discussi: Daniele Novara il 27 gennaio presenta a Piacenza il suo nuovo libro Il papà peluche non serve a nulla; L’Italia è ancora cristiana?: confronti, voci ed esperienze all’oratorio del Corpus Domini; Bricchi dal Papa con la Nazionale Manager. Donata una maglia personalizzata; KISS storia di un bacio perduto e ritrovato dal 1° al 3 febbraio alTeatro Filodrammatici di Piacenza.

Papà spintona e prende a pugni maestra elementare a PiacenzaUn padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di cui dà notizia oggi il ... ansa.it

Piacenza, papà prende a pugni la maestra della figlia a scuola: gli aveva chiesto di compilare il modulo per l’uscita anticipataUn padre avrebbe aggredito la maestra elementare della figlia all’interno dell’istituto scolastico, durante l’orario delle lezioni, davanti agli occhi della bambina e di altre persone presenti. msn.com

Il 2026 di Teatro Gioco Vita riparte con LA RAGAZZA DEI LUPI! Martedi 6 gennaio 2026 Ore 16.30 - Teatro Filodrammatici di Piacenza Rassegna A teatro con mamma e papà / Dieci+ Un liberalupi è il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciut - facebook.com facebook