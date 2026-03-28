A 16 anni, un giovane ha deciso di frequentare una scuola militare, dichiarando di voler vivere la propria adolescenza con un impegno maggiore. La maggior parte dei coetanei preferisce dedicarsi a momenti di svago e a attività senza particolari progetti futuri o impegni lontano da casa. Il ragazzo ha scelto di affrontare questa esperienza come una sfida quotidiana, assumendosi responsabilità e disciplina proprie di un percorso militare.

Il snatarcangiolese Davide Fogacci sogna di ricalcare le orme del nonno e diventare ufficiale del 4º Reggimento Alpini Paracadutisti: "E' stato un passo necessario per la mia crescita" A 16 anni la stragrande maggioranza dei ragazzi punta a un divertimento spensierato senza fare troppi progetti per il suo futuro né, tantomeno, impegnarsi in una avventura che lo porta lontano da casa, solo a badare a sè stesso e ad affrontare ogni giorno una sfida nuova. Non è questo il caso di Davide Fogacci che, da Santarcangelo, ha deciso di mettersi alla prova cambiando radicalmente la propria vita e, con un duro impegno, è riuscito a superare il concorso di ammissione alla Scuola Militare Teulié di Milano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - A 16 anni entra nella scuola militare: "Ho deciso di vivere la mia adolescenza con una marcia in più"

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