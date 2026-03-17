Helena Prestes e Javier Martinez sono due personaggi molto seguiti in Italia. La influencer brasiliana e il pallavolista si sono conosciuti e innamorati all’interno del Grande Fratello 2024. Entrambi sono spesso impegnati in attività legate alla loro vita pubblica e personale, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La coppia ha partecipato alla stessa edizione del reality show.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia. L'influencer brasiliana ed il pallavolista si sono conosciuti e innamorati all'interno del Grande Fratello 2024. Proprio gli Helevier sono finiti al centro di un commento da parte di Federico Fusca, noto chef toscano che sarà tra i concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in arrivo su Amazon Prime Video. L'uomo ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram, dove ha parlato della coppia con la quale ha stretto un'importante amicizia. A chi gli chiedeva quando avrebbe incontrato nuovamente gli Helevier, Federico Fusca ha dichiarato le seguenti parole: "Si parla di circa 59 messaggi riferiti ad Helena Prestes e Javier Martinez. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez “sono sempre impegnati”: la rivelazione

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