Pete Hegseth, noto come un sostenitore delle azioni militari contro l’Iran, si presenta con cinque croci medievali tatuate sul petto e una spada con l’iscrizione latina Deus vult sull’avambraccio. Durante le sue apparizioni pubbliche si avvicina spesso al podio del Pentagono, utilizzandolo come palco per le sue dichiarazioni. La sua immagine combina simboli religiosi e militari, creando un’immagine forte e provocatoria.

Cinque croci medievali tatuate sul petto, una spada con l'iscrizione latina Deus vult sull'avambraccio, e il podio del Pentagono come pulpito. Pete Hegseth, 45 anni, ex conduttore mattutino di Fox News, comanda oggi il più potente arsenale militare della storia. Il 4 marzo 2026, con cravatta e pochette rosso-bianco-blu, si è presentato ai giornalisti dichiarando: «Morte e distruzione dal cielo tutto il giorno. Li stiamo colpendo mentre sono a terra, ed è esattamente così che deve essere». Avrebbe dovuto essere una conferenza stampa e invece era il monologo di un presentatore che aveva trovato, finalmente, un copione all'altezza della sua retorica: bombardare l'Iran.

© Lanotiziagiornale.it - Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di Dio

