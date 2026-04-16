In ogni individuo si nasconde una sensazione immediata, spesso definita come istinto, che sembra affondare le sue radici in un passato remoto. La scienza moderna si dedica a studiare questo meccanismo, mentre le antiche culture e le tradizioni lo avevano già riconosciuto come una componente naturale del nostro modo di percepire il mondo. Questo rapporto tra intuizione e ragione continua a stimolare riflessioni e approfondimenti nel campo della psicologia e delle neuroscienze.

C’è in noi qualcosa di antico che la ricerca scientifica contemporanea sta riscoprendo, ma che la tradizione aveva già intuito. Usiamo spesso un’espressione inglese che rende bene questo assetto originario del corpo umano: gut feeling. In italiano si traduce come istinto, presentimento, sensazione viscerale. È una convinzione che nasce dall’intuito, più che dalla logica o da prove concrete. Una sorta di “sesto senso”, un’impressione immediata. Il gut feeling è una reazione biologica, rapida e automatica, legata all’asse intestino-cervello. È una sensazione “di pancia”, una percezione a pelle. La cultura contemporanea, fortemente basata sulla razionalità, tende però a emarginare questo istinto di sopravvivenza, emerso lungo l’evoluzione della specie umana.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Gut Feeling: tra istinto e ragione

You Have That Gut Feeling For A Reason

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