Calamai | Tra Spalletti e Vlahovic c’è grande feeling il tecnico sta lavorando al suo fianco
Il giornalista Luca Calamai ha commentato il rapporto tra il tecnico e l’attaccante, affermando che tra loro si registra un buon feeling e che il tecnico sta lavorando al suo fianco. La discussione si concentra sulla relazione professionale tra i due e sulle attività in corso in vista delle prossime partite. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o decisioni ufficiali in merito.
Durante il solito appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Dusan Vlahovic, nome accostato molto frequentemente al Milan di Massimiliano Allegri. Nelle ultime settimane, però, le voci sul serbo erano indirizzate tutte verso un'ipotetico rinnovo contrattuale. Non è, però, una novità quella legata a Max Allegri: il tecnico livornese apprezza moltissimo l'attaccante bianconero e, di conseguenza, vorrebbe portarlo a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l'attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova " . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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