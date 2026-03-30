Calamai | Tra Spalletti e Vlahovic c’è grande feeling il tecnico sta lavorando al suo fianco

Il giornalista Luca Calamai ha commentato il rapporto tra il tecnico e l’attaccante, affermando che tra loro si registra un buon feeling e che il tecnico sta lavorando al suo fianco. La discussione si concentra sulla relazione professionale tra i due e sulle attività in corso in vista delle prossime partite. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o decisioni ufficiali in merito.