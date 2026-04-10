I Gut Feeling hanno comunicato l’uscita del loro nuovo singolo intitolato “Silenzio”. Il brano, appartenente al genere rock, è caratterizzato da sonorità intense e da un’atmosfera che mette in risalto il tema del silenzio, descritto come una presenza fisica e coinvolgente. La canzone sarà disponibile a breve, secondo le informazioni diffuse dal gruppo.

“Silenzio” è un brano rock intenso e introspettivo in cui il silenzio diventa una presenza fisica, invadente e totalizzante. Il testo esprime il contrasto tra il desiderio di pace e un profondo senso di disordine e disillusione, trasformando un elemento invisibile in un’esperienza emotiva concreta e travolgente. Attraverso immagini dirette e corporee, il silenzio si manifesta come forza ambigua: opprimente ma anche magnetica, capace di amplificare distanza e incomunicabilità, ma allo stesso tempo di generare una tensione verso il cambiamento e il contatto umano. Sostenuto da una struttura rock dinamica e potente, il brano alterna momenti di intimità e impatto sonoro, dando vita a un viaggio emotivo che esplora il fragile equilibrio tra isolamento e bisogno di connessione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - I Gut Feeling annunciano il nuovo singolo “Silenzio”

Muse annunciano il nuovo album “The Wow! Signal”: fuori il singolo Be With YouI Muse tornano con un nuovo progetto discografico e, come da tradizione, lo fanno in grande stile.

Dopo il singolo Be With You, i Muse annunciano l’arrivo del nuovo album: svelate cover, tracklist e data di pubblicazioneI Muse avevano anticipato con un video teaser il singolo Be With You pubblicato la scorsa settimana, che segnava un secondo tassello del loro ritorno...

JIMIN SAW 60,000 FANS WAITING IN THE RAIN — AND DID SOMETHING NOBODY EXPECTED