I Gut Feeling annunciano il nuovo singolo Silenzio
I Gut Feeling hanno comunicato l’uscita del loro nuovo singolo intitolato “Silenzio”. Il brano, appartenente al genere rock, è caratterizzato da sonorità intense e da un’atmosfera che mette in risalto il tema del silenzio, descritto come una presenza fisica e coinvolgente. La canzone sarà disponibile a breve, secondo le informazioni diffuse dal gruppo.
“Silenzio” è un brano rock intenso e introspettivo in cui il silenzio diventa una presenza fisica, invadente e totalizzante. Il testo esprime il contrasto tra il desiderio di pace e un profondo senso di disordine e disillusione, trasformando un elemento invisibile in un’esperienza emotiva concreta e travolgente. Attraverso immagini dirette e corporee, il silenzio si manifesta come forza ambigua: opprimente ma anche magnetica, capace di amplificare distanza e incomunicabilità, ma allo stesso tempo di generare una tensione verso il cambiamento e il contatto umano. Sostenuto da una struttura rock dinamica e potente, il brano alterna momenti di intimità e impatto sonoro, dando vita a un viaggio emotivo che esplora il fragile equilibrio tra isolamento e bisogno di connessione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Muse annunciano il nuovo album “The Wow! Signal”: fuori il singolo Be With YouI Muse tornano con un nuovo progetto discografico e, come da tradizione, lo fanno in grande stile.
Dopo il singolo Be With You, i Muse annunciano l’arrivo del nuovo album: svelate cover, tracklist e data di pubblicazioneI Muse avevano anticipato con un video teaser il singolo Be With You pubblicato la scorsa settimana, che segnava un secondo tassello del loro ritorno...