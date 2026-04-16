Guida come un pazzo inseguimento a tutto gas | arrestato

Nella serata di ieri, a Corciano, una pattuglia della polizia locale ha fermato un uomo di 30 anni, di origine albanese, noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo ha tentato di scappare a tutta velocità, dando vita a un inseguimento che si è concluso con il suo arresto. Successivamente, è stato accompagnato in questura e, dopo le formalità di rito, è stato espulso dal territorio nazionale.

Inseguito, catturato ed espulso. È successo a Corciano dove la polizia locale ha arrestato un 30enne di origine albanese, gravato da numerosi precedenti, per il reato di fuga pericolosa e di reingresso illecito nel territorio nazionale. Tutto è cominciato quando il 30enne ha forzato un posto di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Avellino. Semina il panico in auto per il corso, 36enne arrestato Notizie correlate Leggi anche: Caccia al ladro nella notte: inseguimento a tutto gas, poi l'incidente Rubano oltre una tonnellata di rame in un'azienda: fuga a tutto gas e inseguimentoNotte movimentata tra Flero e Capriano del Colle, dove i carabinieri hanno recuperato oltre una tonnellata di rame rubato al termine di un... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Caso della Bmw sparita, in tribunale la situazione si ribalta: L'auto fu sottratta con l'inganno, non rubata; Lodi, schianto sulla sp25 di fronte all’Icr: quattro donne finiscono in ospedale; Trump pazzo o furbo come una volpe?: si accende il dibattito sulla salute del tycoon. E c'è chi invoca il 25esimo emendamento; Pazzo di gelosia distrugge casa. Lei era da un’amica. Alla guida del mezzo c'era il padre. Da accertare ancora la dinamica dell'incidente - facebook.com facebook Biagio e Francesco come spirito guida #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com