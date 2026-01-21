Rubano oltre una tonnellata di rame in un' azienda | fuga a tutto gas e inseguimento

Nella notte tra Flero e Capriano del Colle, i carabinieri hanno recuperato oltre una tonnellata di rame rubato durante un inseguimento. Un uomo è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio evidenzia l'importanza di interventi tempestivi per contrastare il crimine e garantire la sicurezza delle aziende.

Notte movimentata tra Flero e Capriano del Colle, dove i carabinieri hanno recuperato oltre una tonnellata di rame rubato al termine di un inseguimento e denunciato un uomo per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.I fatti risalgono alle prime ore di martedì 20 gennaio, quando i militari.

