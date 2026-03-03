Caccia al ladro nella notte | inseguimento a tutto gas poi l' incidente

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, una banda di ladri ha svaligiato un’abitazione a Matelica, nelle Marche. Dopo il furto, è iniziato un inseguimento tra le forze dell’ordine e i sospettati, che ha portato a un incidente stradale. L’intera operazione si è svolta nel tentativo di bloccare i sospetti e di recuperare la refurtiva.

Caccia al ladro, inseguimento e incidente. È successo nella notte tra il 2 e il 3 marzo. Tutto è partito nelle Marche, a Matelica, dove una banda di ladri ha svaligiato un'abitazione. I carabinieri di Camerino hanno dato l'allarme e fatto partire le indagini. L'auto della banda è stata intercettata lungo la Flaminia a Eggi, vicino Spoleto, dai militari marchigiani e da quelli di Spoleto e Foligno. E qui, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe verificato uno speronamento. Uno dei malviventi sarebbe stato bloccato, mentre i complici sarebbero riusciti a scappare a piedi. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Tre furti, poi l’inseguimento e l’incidente che ha paralizzato la Statale. Refurtiva recuperata, un ladro ancora in fugaArrestato il passeggero dell’Alfa Romeo che lunedì sera ha scatenato il caos in Val Brembana.

Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteL’auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade.

Arezzo, ladro non si ferma all’alt e fugge: poliziotto spara e lo ferisce alla spalla. Le immagini.

