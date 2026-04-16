Un nuovo sondaggio negli Stati Uniti, che ha coinvolto oltre 5.000 persone, mostra una forte preferenza per il marchio Apple tra gli utenti di smartphone. La percentuale di fedeltà al marchio raggiunge il 96%, mentre Android sembra avere più difficoltà a mantenere i propri clienti. La ricerca evidenzia una situazione di forte polarizzazione tra gli utenti, con una maggioranza che si orienta verso il brand di Cupertino.

Un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti su un campione di oltre 5.000 persone ha rivelato una polarizzazione senza precedenti tra gli utenti di smartphone, con la fedeltà verso il marchio Apple che tocca livelli storici mentre Android fatica a trattenere i propri possessori. I dati indicano che ben il 96,4% di chi utilizza un iPhone intende riacquistare un dispositivo della stessa azienda al prossimo rinnovo tecnologico, una cifra in costante ascesa rispetto al 90,5% registrato nel 2019. Parallelamente, si osserva un crescente interesse per il passaggio all’ecosistema Apple da parte degli utenti Android, con una quota del 13,6% che...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra tra smartphone: Apple conquista il 96% degli utenti

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