Apple chiude il primo trimestre fiscale del 2026 con un record storico. I ricavi sono saliti a 143,8 miliardi di dollari, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. È il risultato più alto mai raggiunto dall’azienda, spinto dalla domanda forte di iPhone e dai servizi.

Apple ha chiuso il primo trimestre fiscale del 2026 con ricavi pari a 143,8 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando il più alto risultato nella storia dell’azienda. L’utile per azione ha raggiunto 2,84 dollari, con un balzo del 19% rispetto al 2025, anch’esso un massimo storico. Il successo è stato trainato da due pilastri fondamentali: il settore iPhone e la divisione Servizi, entrambi in crescita esponenziale. I dispositivi mobili hanno generato ricavi per 85,2 miliardi di dollari, frutto di una domanda senza precedenti che si è estesa a tutti i mercati globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricavi record per Apple grazie a iPhone e piattaforma servizi, crescita stimolata da innovazione e fedeltà degli utenti

