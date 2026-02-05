Apple detiene il 70% del mercato degli smartphone negli USA registra record storico con quasi 7 dispositivi su 10

Negli Stati Uniti, quasi sette persone su dieci che comprano uno smartphone scelgono un iPhone. È il record storico di Apple, che nel quarto trimestre del 2025 ha raggiunto il 69% di quota di mercato. Mai prima d’ora Apple aveva dominato così tanto nel mercato americano degli smartphone.

**Lead** Negli Stati Uniti, quasi sette su dieci smartphone venduti sono iPhone. È un dato senza precedenti, un record storico per Apple, che ha raggiunto una quota di mercato del 69% nel quarto trimestre 2025, un’impresa che non aveva mai visto prima in assoluto. Lo scandalo non riguarda soltanto il successo del prodotto, bensì la trasformazione del panorama mobile, dove l’iPhone 17 Pro Max è diventato il modello più venduto in tutti i canali, e dove il marchio americano ha saputo affrontare, anzi superare, l’andamento macroeconomico e le criticità del settore. Il fenomeno, iniziato a fine anno, ha visto crescere il segmento da 300 a 600 dollari, mentre la fascia economica sotto i 300 dollari ha perso quota.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Apple mercato

Apple ha annunciato di aver superato i 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Apple mercato

Argomenti discussi: Nvidia è pronta a soppiantare Apple come principale cliente di TSMC, segnalando la dinamica di cambiamento del settore dei chip; Mayday: prima immagine del film Apple con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh.

Chi detiene il debito USA La proprietà estera del debito USA ha toccato un record di $9,4 trilioni 1°: Giappone – $1.2 trilioni (+11% YoY) 2°: Regno Unito – $889 miliardi (+16% YoY) Cina – $683 miliardi (–11% YoY), minimo da 14 anni, continu facebook