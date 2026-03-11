L' Iran non parteciperà ai Mondiali 2026 negli Usa | cosa cambia per l' Italia

L'Iran non prenderà parte ai Mondiali 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. La decisione è stata annunciata dalla federazione calcistica iraniana, che ha comunicato l'assenza della squadra dalla fase finale del torneo. Questa scelta modifica il quadro delle partecipanti previste per la competizione internazionale di calcio.

La nazionale di calcio dell'Iran non parteciperà ai prossimi Mondiali in programma in estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Una decisione che, come chiarito dal ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali, arriva a causa della guerra in corso proprio con gli Usa.