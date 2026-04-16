Guerra in Medio Oriente l' allarme di Confartigianato | quasi un' azienda su tre pronta a fermarsi

Le tensioni in Medio Oriente stanno influenzando l’economia italiana, con un aumento dei prezzi che colpisce il settore artigiano. Un'indagine di Confartigianato ha rilevato che circa un terzo delle aziende piemontesi si prepara a sospendere temporaneamente le attività a causa delle difficoltà economiche. La situazione preoccupa gli operatori locali, che temono ripercussioni sulla produzione e sui rapporti commerciali.

Le tensioni geopolitiche internazionali hanno innescato una nuova fiammata dei prezzi che rischia di paralizzare il comparto artigiano piemontese. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Piemonte: secondo i dati elaborati dall'ufficio studi, infatti, quasi un'azienda su tre sta valutando.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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