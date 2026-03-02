Guerra in Medio Oriente | gas alle stelle e scatta l’allarme su carburanti e bollette

La guerra in Medio Oriente ha già provocato un aumento dei prezzi del gas e ha acceso l’allarme sui carburanti e sulle bollette energetiche. I mercati dell’energia reagiscono rapidamente, con i prezzi che salgono di conseguenza. Le tensioni nel settore si riflettono subito sui costi per i consumatori e sulle aziende. La situazione si evolve in modo rapido e continuo.

Con l’apertura dei mercati di oggi, lunedì 2 marzo, il petrolio vola a +9% e il gas ad Amsterdam tocca il +25%: Confcommercio Padova teme una nuova frenata dei consumi Il primo impatto economico della guerra in Medio Oriente arriva immediato, e passa dai mercati dell’energia. Quello che si temeva si è materializzato questa mattina, lunedì 2 marzo, con l’apertura delle contrattazioni: il petrolio è salito del 9%, ma il balzo più netto è quello del gas che ad Amsterdam ha raggiunto il +25%, ai massimi da un anno a questa parte. Un segnale che, nel giro di poche ore, rischia di trasformarsi in un effetto domino su carburanti, costi di produzione e bollette. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L’effetto guerra su carburanti e bollette e la sinistra pronta a speculare contro il governoLa guerra in Iran, che si estende a tutto il Medioriente, avrà un primo, drammatico effetto sul costo dei carburanti e dell’energia.

Allerta alle ambasciate americane e portaerei schierate in Medio Oriente, il rischio di guerra tra Usa e Iran è sempre più concretoDopo l’inconcludente round negoziale di giovedì tra Stati Uniti e Iran, con gli Usa che si sono detti “delusi” dai mancati progressi, a differenza...

Si allarga la guerra in Medio Oriente, l'Iran Non negozieremo con gli UsaROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxy dell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele, segnando il ... iltempo.it

Guerra Iran, quanti sono gli italiani in Medio Oriente: da Dubai al LibanoDagli Emirati Arabi Uniti a Israele, passando per Egitto, Qatar e Arabia Saudita: la fotografia aggiornata della Farnesina mostra una presenza italiana diffusa in tutto il Medio Oriente. I dati distin ... tg24.sky.it

La guerra in Medio Oriente mette le ali ai titoli del settore. Leonardo sotto la lente, dopo le indiscrezioni sulla commessa da 1,15 miliardi di euro da parte del ministero della Difesa britannico - facebook.com facebook

Il caso Garlasco, il piccolo Domenico e il punto sulla situazione in Medio Oriente: i temi de Lo stato delle cose x.com