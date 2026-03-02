Guerra in Medio Oriente | gas alle stelle e scatta l’allarme su carburanti e bollette

La guerra in Medio Oriente ha già provocato un aumento dei prezzi del gas e ha acceso l’allarme sui carburanti e sulle bollette energetiche. I mercati dell’energia reagiscono rapidamente, con i prezzi che salgono di conseguenza. Le tensioni nel settore si riflettono subito sui costi per i consumatori e sulle aziende. La situazione si evolve in modo rapido e continuo.

Con l'apertura dei mercati di oggi, lunedì 2 marzo, il petrolio vola a +9% e il gas ad Amsterdam tocca il +25%: Confcommercio Padova teme una nuova frenata dei consumi Il primo impatto economico della guerra in Medio Oriente arriva immediato, e passa dai mercati dell'energia. Quello che si temeva si è materializzato questa mattina, lunedì 2 marzo, con l'apertura delle contrattazioni: il petrolio è salito del 9%, ma il balzo più netto è quello del gas che ad Amsterdam ha raggiunto il +25%, ai massimi da un anno a questa parte. Un segnale che, nel giro di poche ore, rischia di trasformarsi in un effetto domino su carburanti, costi di produzione e bollette.

L’effetto guerra su carburanti e bollette e la sinistra pronta a speculare contro il governoLa guerra in Iran, che si estende a tutto il Medioriente, avrà un primo, drammatico effetto sul costo dei carburanti e dell’energia.

