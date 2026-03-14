Un nuovo report di Goldman Sachs analizza come il conflitto in Iran, iniziato da due settimane, influenzerà l’economia americana. Secondo lo studio, l’aumento dei prezzi del petrolio causato dalla guerra potrebbe rallentare la crescita del pil degli Stati Uniti e far salire l’inflazione, con effetti che si fanno sentire sui mercati e sui consumatori.

Quanto costa all’economia americana la guerra in Iran? Goldman Sachs prevede che il conflitto scoppiato ormai due settimane fa e il conseguente aumento dei prezzi del petrolio rallenteranno leggermente la crescita del pil statunitense e alimenteranno l’inflazione. Tuttavia, la più grande economia mondiale riuscirà comunque a evitare la recessione. “Il conflitto”, scrive la banca d’affari in un report firmato da David Mericle, in Medio Oriente “si ripercuoterà sull’economia statunitense principalmente attraverso l’aumento dei prezzi dell’energia, con un impatto aggiuntivo derivante dall’inasprimento delle condizioni finanziarie e da un rallentamento delle assunzioni e degli investimenti causato dall’aumento del rischio geopolitico”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco quanto impatterà la guerra in Iran sull’economia americana. Report Goldman Sachs

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