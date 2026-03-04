Iran il consigliere di Khamenei chiude a Trump | Pronti a guerra prolungata L’Idf avanza in Libano pioggia di missili sul Kuwait – La diretta

In Iran, il consigliere di Khamenei ha dichiarato che il paese è pronto a una guerra prolungata e ha chiuso le porte a Trump. Nel frattempo, l’IDF sta avanzando in Libano e sono stati segnalati diversi attacchi missilistici sul Kuwait. Nel quinto giorno della Guerra del Golfo, il Libano ha registrato sei morti negli attacchi di Israele.