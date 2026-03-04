Iran il consigliere di Khamenei chiude a Trump | Pronti a guerra prolungata L’Idf avanza in Libano pioggia di missili sul Kuwait – La diretta
In Iran, il consigliere di Khamenei ha dichiarato che il paese è pronto a una guerra prolungata e ha chiuso le porte a Trump. Nel frattempo, l’IDF sta avanzando in Libano e sono stati segnalati diversi attacchi missilistici sul Kuwait. Nel quinto giorno della Guerra del Golfo, il Libano ha registrato sei morti negli attacchi di Israele.
Nel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele. In Kuwait invece è morta una bambina colpita dalle schegge di un missile iraniano abbattuto. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver assegnato 50 mila uomini alla guerra mentre durante l’attacco a Beirut Israele ha colpito un hotel e un edificio. Intanto secondo Friedrich Merz l’amministrazione Trump non ha una strategia chiara per il dopoguerra in Iran. E Teheran accusa proprio il cancelliere: sta spingendo l’Unione Europea verso la guerra. Intanto un attacco a un sottomarino iraniano nello Sri Lanka provoca 101 dispersi e 30 feriti. 🔗 Leggi su Open.online
Consigliere Ali Khamenei, 'Iran non negozierà con gli Usa'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it
Chi guida l'Iran adesso? il consiglio provvisorio e le incognite del dopo KhameneiLa scomparsa di Ali Khamenei ha attivato meccanismi costituzionali: un consiglio provvisorio guiderà il Paese mentre l'Assemblea degli Esperti sceglie il nuovo leader ... notizie.it
Schematizzando, possiamo dire che l’Iran ha bombardato vari tipi di obiettivi, tra cui: basi militari, ambasciate, infrastrutture energetiche. Attraverso le mappe abbiamo mostrato dove sono avvenuti i bombardamenti principali, per categoria: facebook
Anche sull’Iran, la Presidente Meloni purtroppo è silente. Venga in Parlamento prima possibile e ci dica qual è la linea del governo italiano. x.com